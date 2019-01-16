На новом Xiaomi высчитали характеристики новых Айфонов после «обновления»

Сегодня, 14:19

Вспомогательное устройство, выпущенное специально для новеньких и будущих айфонов, помогает увеличить емкость батареи почти на 50%.

Компания Apple Начала продажу нового чехла для iPhone XR и XS Max Smart Battery Case, который является по сути новым поколением устройства Power Bank – дистанционной проводной зарядки, вот только у Яблока устройство вышло без проводов и крепится как крышка на «задник» телефона. Визуально это вызывает огромный прилив ностальгии по времени, когда смартфоны не были толщиной со спичечную головку, а весьма увесистые и объемные.

По факту, устройство является апгрейдом для смартфона, а не дополнительным устройством, которое выручало каждого второго, но доставляло много беспокойств и дискомфорта. Апгрейд заключается в увеличении мощности батареи телефона, показатели которого смогли высчитать на самом долгожданном смартфоне с начала 2019 года Xiaomi Redmi Note 7.

А стоимость этого смартфона столько же, сколько и «чехла» для iPhone XS, всего 150 долларов, при том, что «дешевый аналог айфона» выигрывает его по всем характеристикам, даже при условия апгрейда батареи, «жизнь» которой продлена примерно на 44% от первоначальной мощности. Длительность звонков увеличилась с 21 до 37 часов, прослушивание музыки с 60 до 87 часов, а бесперебойное пользование интернет-сетями с 12 до 20 часов. А цена на iPhone XR и XS Max упала на 15% после новогодних праздников.

С «яблочными» продуктами так всегда, каждая новая модель пусть и имеет ряд нововведений и преимуществ на предыдущими, однако в попытке наживится на фанатах продукции, Apple выпускает некоторые «дополнительные» элементы на рынок, без которых мало кто может обойтись из пользователей.

Интересно, что на будущей модели айфона установят стандартный USB-порт, вместо «айфоновского», который сроднился со смартфоном еще с 5 модели.