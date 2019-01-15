Snapdragon 855 опередил A12 Bionic в тестах

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В преддверии CES компания Qualcomm передала Snapdragon 855 первым тестерам. Производительность процессора более чем впечатляющая, конкуренты, особенно Apple, должны были бояться.

Тестеры пропустили Snapdragon 855 через серию предварительно установленных тестов. Новый чип набрал лучшую отметку в 360 233 балла в Antutu и, таким образом, опередил Apple A12 Bionic с 338 575 баллами и значительно опередил Snapdragon 845 (256 820 баллов) и Snapdragon 835 (173 007 баллов).

Но Snapdragon 855 не везде опережал A12 Bionic. Apple явно выигрывает одноядерный рейтинг на Geekbench 4 с 4813 против 3533 очков. В многоядерном тесте они идут голова к голове. Чип Apple успешно справляется с графическими тестами GFX Bench так же быстро, как и с тестом Jetstream, что особенно заметно - 258,68 против 115,06 балла.

Немаловажно, что Snapdragon 855 смог сохранить свою производительность в течение более длительного периода времени в тестовой мастерской, даже если тактовую частоту приходилось снова и снова снижать. Однако данные эталонной системы Qualcomm здесь сопоставимы только в ограниченной степени, поскольку у каждого производителя свой подход к рассеиванию тепла, что может оказать сильное влияние на результат.

Суть в том, что это прямая гонка между Snapdragon 855 и Apple A12 Bionic. Похоже, что Qualcomm должен признать свое поражение от Купертино, когда дело доходит до графической производительности. Таким образом, A12 Bionic, представленный осенью 2018 года, по-прежнему находится на переднем крае сравнения самых быстрых процессоров смартфонов в 2019 году.

Будет интересно посмотреть, как Snapdragon 855 будет работать на смартфонах разных производителей. Даже производительность искусственного интеллекта, выполненная на чипе, все еще должна себя зарекомендовать в сравнении, и здесь Kirin 980 должен иметь право голоса в гонке.

На конгрессе Mobile World в конце февраля многочисленные производители представят новые устройства с процессором Snapdragon 855. Осенью ожидается появление новых процессоров Apple и Huawei. Следующий процессор Samsung Exynos отметит свою премьеру вместе с Galaxy S10 перед MWC.