Google исследует безопасность сканеров отпечатков в дисплее

Вчера, 22:25

Сканеры отпечатков пальцев, встроенные в дисплеи, безусловно, являются одной из актуальных тенденций.

Производители, далекие от наших рынков, уже несколько поколений экспериментируют с технологиями, а в Европе мы только начинаем открывать это новшество благодаря таким производителям, как OnePlus, Vivo и OPPO.

Эти считыватели отпечатков пальцев лучше, чем первые модели, появившиеся на рынке, но у всех них есть одна общая особенность: они основаны на оптических технологиях. Похоже, что у Google есть некоторые сомнения относительно безопасности этого метода биометрической разблокировки, и компания исследует вопрос, чтобы решить, следует ли разрешить использование этих датчиков в приложениях, которые требуют большей безопасности (читай домашние банковские операции, платежи со смартфонов и т. д.). Об этом заявил Дэвид Руддок (David Ruddock), который опубликовал историю, достигшую его наушников во время CES 2019.

Если Google обнаружит, что эти датчики небезопасны, они могут заблокировать так называемую «TrustZone», фактически запретив использовать эту систему аутентификации и заставляющую пользователей прибегать к старому и дорогому PIN-коду в приложении. Если эти гипотезы окажутся реальными, мы можем попрощаться со многими смартфонами с оптическими считывателями отпечатков пальцев, встроенными в дисплей, и производителям надо будет прибегнуть к другим типам технологий, таким как 3D-сканеры для лица, а это, безусловно, замедлит распространение футуристической функции.

Но есть и другая альтернатива: ультразвуковые считыватели отпечатков пальцев. Эти датчики, более точные, представляют собой лучшее решение, но они также более дорогие. На данный момент крупнейшим производителем на рынке является Qualcomm. Неудивительно, что одним из крупнейших покупателей этой технологии является Samsung, который собирается использовать ее в своем новом флагмане, Galaxy S10, который, безусловно, будет совсем не дешевым.

Первым же смартфоном, который использовал эту технологию, был Huawei Mate 20 RS Porsche Design, и надо признать, он не поражает скоростью распознавания, которая даже немного ниже, чем у классических сканеров отпечатков пальцев. Остается надеяться, что линейка Galaxy S10 будет использовать усовершенствованную технологию.