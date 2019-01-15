Apple может работать над iPod Touch 7-го поколения

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iPod Touch 6-го поколения, вышедший летом 2015 года, остается единственным iPod, работающим под управлением iOS от Apple, который предоставляет доступ к миллионам приложений, включая Apple Music.

В настоящее время Apple может работать над iPod Touch следующего поколения, согласно неподтвержденному сообщению из японского блога Macotakara. Ссылаясь на источники в цепочке поставок, Macotakara утверждает, что iPod Touch 6-го поколения, наконец, получит преемника.

В какой-то момент iPod был основной частью бизнеса Apple и стал всемирной историей успеха. В 2006 году Apple продала 39,41 миллиона iPod. Компания из Купертино последний раз обновляла iPod Touch в 2015 году и сейчас он остается единственным iPod, доступным на рынке. Знаменитый iPod Classis был снят с производства в 2014 году, а iPod Nano и iPod Shuffle были сняты с розничных полок в 2017-м.

Тот же источник также утверждает, что линейка iPhone 2019 года может сделать переход на USB Type-C от своего собственного фирменного разъема Lightning. Последний iPad Pro компании уже использует USB Type-C через порт Lightning. Тем не менее, в отчете отмечается, что «те, кто работает над ним, сказали, что он не достиг контрольного шага, и еще не принято решение, переходить на него или продолжать использовать разъем microUSB».

У Apple, по сообщениям, в работе в этом году находятся три iPhone, включая преемника iPhone XR. Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Wall Street Journal сообщил, что Apple планирует представить тройные камеры на топовой модели и двойную заднюю камеру на двух других телефонах.