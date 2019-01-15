Серия телефонов Samsung Galaxy M официально запускается 28 января

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Официальный сайт Samsung India объявил о то, что новая серия моделей Samsung Galaxy M будет официально представлена ​​28 января. Эта серия представит новые продукты для рынка начального уровня.

Ранее было много новостей о том, что Samsung выпустит три мобильных телефона Galaxy M10 / M20 / M30. Эти три новые модели примут дизайн экрана с вырезом в виде капли воды, дизайн, который называется Infinity-V от Samsung. Как видно на официальном сайте Samsung India, новые телефоны серии Galaxy M имеют V-образный вырез в верхней части экрана.

Согласно источникам, телефоны Samsung будут поддерживать быструю зарядку Type-C и иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч. Этот вид оборудования популярен среди пользователей начального уровня.

Кроме того, цена Samsung Galaxy M серии должна быть в пределах 200 долларов США, в настоящее время корейский производитель мобильных телефонов вошел на индийский рынок, если мобильный телефон Samsung действительно может привлечь пользователей с низкой ценой и длительным временем автономной работы, он сумеет закрепиться на большом рынке мобильных устройств. На других производителей телефонов, конечно, тоже будет оказано определенное влияние.