Произошла утечка анимации разблокировки отпечатков пальцев Nokia 9 PureView

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Утечка новых деталей о популярном Nokia 9 PureView опубликована HMD Global. Они предположительно показывают официальный материал, который более точно иллюстрирует анимацию датчика отпечатков пальцев InDisplay.

Эта утечка дошла до нас только лишь несколько часов после слухов о том, что нам, возможно, придется ждать еще дольше появления Nokia 9 PureView. Различные анимации для сенсора отпечатков пальцев InDisplay были найдены LoveNokia в настройках APK Nokia 9.

Различные анимации, вероятно, можно будет выбрать в настройках Nokia 9.

Но вначале это устройство должно прийти на рынок.

В новой учетной записи Twitter @nokia_leaks утверждается, что запуск Nokia 9 PureView был отложен с предполагавшегося ранее конца января еще на месяц. Правда ли это, мы не знаем, а история утечек в учетной записи все еще слишком коротка, чтобы делать выводы о достоверности информации.

HMD Global сталкивается с огромным давлением. По слухам, смартфон Nokia 9 PureView, который должен предоставить пятерную камеру Zeiss для беспрецедентных (ночных) снимков, может оказаться в сравнении с остальными гаджетами уже вчерашним днем. Snapdragon 845, который, вероятно, будет установлен, является одним из лучших процессоров 2018. Но презентация его на выставке MWC 2019 (25-28 февраля), независимо от качества камеры, будет омрачена флагманом соревнования, который уже оснащен Snapdragon 855.

Тем не менее, это остается захватывающим. Многие не отказались бы и от презентации в конце января. Но HMD Global предпочла запустить Nokia 9 PureView на MWC-2019.