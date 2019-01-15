«Смартфон будущего» презентует китайская компания Vivo

Сегодня, 14:18

Уникальный дизайн полученного устройства без единой кнопки до сегодняшнего дня в своих разработках не использовала ни одна компания.

Презентация смартфона запланирована уже на 24 января. Его рабочее название Vivo Waterdrop. Также есть информация, что на мировом рынке модель будет представлена под названием Vivo Apex 2.

Технические характеристика смартфона в настоящее время еще не известны, однако, судя по опубликованному компанией тизеру, основная «фишка» гаджета будет в его уникальном дизайне. На запущенных в интернет фотографиях видно, что корпус смартфона представляет собой литую конструкцию, без каких-либо дополнительных кнопок и разъемов даже на боковых панелях. Общий вид гаджета действительно напоминает каплю воды: именно так переводится его имя Waterdrop. По этой причине некоторые эксперты назвали эту модель телефона смартфоном будущего.

Компания Vivo была основана в Китае десять лет назад. По итогам прошлого года она вошла в пятерку лидеров глобального рейтинга производителей смартфонов. С 2017 года Vivo является спонсором FIFA, а с 2018 года - партнером ФК «Локомотив». Два смартфона компании - Vivo Nex S и OPPO Find X - вошли в семерку самых инновационных китайских смартфонов 2018 года.