Умные проекторы могут уничтожить телевизоры уже в 2019 году

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Телевизор занимает много места, в это же время проектор спрятан в небольшой коробке. Представленный Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV за 1500 долларов показал все преимущества устройств над стандартным экраном.

Проходящая в Лас-Вегасе ежегодная технологическая выставка CES 2019 показала, что дни телевизоров уже почти сочтены. Их могут уничтожить умные проекторы, и это может произойти уже в текущем году. Дело в том, на CES 2019 были анонсированы действительно потрясающие устройства, которые по своему функционалу могут превзойти стандартные телевизоры. Это не только новый форм-фактор, но и новый пользовательский опыт, и функции.

Отличным примером станет проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV, который произвёл фурор. Его цена составляет 1500 долларов, что сопоставимо с ценой на умный телевизор с похожими характеристиками. Вот только проектор заключён в небольшую коробку.

Эксперты также приводят в пример Optoma HD143X всего за 499 долларов. Большим преимуществом проектора считается тот факт, что экран пропадает при выключении. В это же время телевизор занимает много места. Решить эту проблему старались Samsung, превращая ТВ в рамку с фотографиями, но и в таком случает устройство продолжает работать и потреблять электроэнергию.

Стоит также отметить, что на выставке CES 2019 многие производители решили главную проблему проекторов: шум, низкое разрешение, время для включения и исчезновение картинки. Так, компания Vava представила проектор с усовершенствованной лазерной системой. Устройство ставится сразу под стеной, а не напротив, и отличается отличным изображением.

Вместе с этим, лазерные проекторы намного долговечней, чем матрицы в телевизорах. Таким образом, Xiaomi Mijia может работать до 25 000 часов, или 34 лет. Ни один телевизор столько не продержится. При этом, время запуска проектора всего до 30 секунд. Преимуществом также остаётся возможность работы проекторов с популярными голосовыми ассистентами. В это же время данная функция реализована не во всех ТВ.

По словам специалистов, единственное, что позволяет телевизорам сохранять популярность, является их цена. Даже 4К-устройства достаточно дешёвые. К примеру, Toshiba 43LF21U19 стоит всего 280 долларов. В это же время проекторы с 4К-изображением могут стоить и по 8000 долларов. Однако, с развитием рынка эта проблема может легко решиться.