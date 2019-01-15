Scosche представила оригинальную автомобильную зарядку для смартфонов

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Более чем за 40 лет своего существования детище Роджера Алвеса «балует» своих потенциальных клиентов аксессуарами для самых разнообразных устройств. Начало нового сезона не стало исключением из правил.

Компания Scosche представила оригинальную автомобильную зарядку MagicGrip Charge для смартфонов, которая не требует сециальной активации и напоминания пользователю о необходимости «пополнить энергию» своего девайса. Как сообщается на официальной страничке компании в социальной сети, зарядка самостоятельно определяет, находятся ли в кабине транспортного средства разряженный смартфон, после чего начинает автоматическую подзарядку. Кроме того, держатель, защищает гаджеты от фатального падения в случае резкого торможения или виража.

Как отмечают эксперты, идея разработчиков Scosche не нова. Аналогичные аксессуары активно продвигаются китайскими производителями. Тем не менее, у MagicGrip Charge есть ряд отличительных особенностей. Например, термоконтроль смартфона, что исключает опасность перегрева. Пользователи отнеслись к сообщению Scosche неоднозначно. Некоторые написали в комментариях, что разработка является «одноразовой заманухой» в силе AliExpress.