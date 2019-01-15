Google Pixel 3 Lite XL со Snapdragon 710 появился на Geekbench

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О модели Google Pixel 3 Lite было столько утечек, что мы узнали почти все функции телефона до официального анонса. Для Pixel 3 Lite XL ситуация несколько иная.

Сегодня Pixel 3 Lite XL появился с процессором Snapdragon 710, согласно тесту Geekbench.

Процессор Snapdragon 710, отображаемый под названием «Foxconn Pixel 3 XL», использует 6 ГБ ОЗУ. Прежде всего, когда мы смотрим на название модели устройства в тесте, «Foxconn» выделяется. Использование Foxconn вместо Google означает, что устройство все еще находится в производстве. Foxconn, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL также выпускаются.

В опубликованном отчете устройство получило 1805 баллов в одноядерных тестах, в то время как высокий показатель в 5790 баллов обнаружен в многоядерных тестах. Конечно, это устройство не так хорошо, как Pixel 3 XL, но в результате усилий по обеспечению доступности моделей Pixel от Google, Pixel 3 Lite XL, кажется, оправдывает ожидания.

Ожидается, что Pixel 3 Lite XL будет оснащен 6-дюймовым полноразмерным экраном Full HD + IPS. Кроме того, ожидается, что смартфон будет иметь стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Другое устройство Google Pixel 3 Lite практически наверняка придет с 5,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2220 × 1080. Этот смартфон также будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, батарею емкостью 2,915 мАч и 12-мегапиксельную заднюю камеру.

Добавим, что в отчете Geekbench отображается операционная система Android 9 Pie. Как самая сильная одиночная камера, оценка Pixel 3 составляет 101 балл в DXO. Если Pixel 3 Lite XL оснащен той же камерой, то с мощным алгоритмом Google Camera не должно быть конкурентов на среднеценовом рынке. Ожидается, что цена продажи Pixel 3 Lite XL в США составит от 400 до 450 долларов, о чем Google планирует объявить к концу этого месяца.