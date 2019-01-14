Бюджетный смартфон Huawei P Smart 2019 в России оценен в 14770 рублей

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Новинка Huawei P Smart 2019 поступит в продажу в России 18 января. На российском рынке смартфон оценен в 14770 рублей.

Свой новый бюджетный смартфон, который мало чем отличается от Honor 10 Lite, Huawei официально представила 28 декабря. Смартфон имеет, может быть, скучный, но очень прочный дизайн: градиентное покрытие, тонкие рамки и вырез в виде «капли росы» в верхней части экрана.

Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма, соотношение сторон составляет 19,5:9, а разрешение - 2340х1080 точек. Huawei P Smart (2019) получил 3 ГБ оперативной памяти и только 64 ГБ внутренне памяти 8-ядерного процессора собственного производства, выполненного по 12-нм техпроцессу - Kirin 710.

Существует также технология графического процессора Turbo 2.0 для повышения производительности во время игр. Основная камера смартфона двойная, включающая 13 Мп с апертурой af / 2.2 и 2 Мп, но фронтальная камера имеет один 8-мегапиксельный модуль с апертурой af / 2.0.

Технология распознавания сцены AI позволяет в реальном времени идентифицировать 22 категории и 500 сценариев для фотографий. Камеры обеспечивают естественный эффект боке. Фронтальная камера распознает 8 уникальных сцен селфи и оптимизирует фотографии в режиме реального времени с помощью технологии искусственного интеллекта.

Работает аппарат на новом Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. P Smart (2019), имеет разъем microUSB, Есть также слот для карты памяти объемом до 256 ГБ.

Изогнутый цельный корпус имеет стильную глянцевую керамическую текстуру.

Аккумулятор емкостью 3400 мАч. Скорость зарядки увеличена на 22% в сравнении с предшественниками.

Имеется разблокировка при помощи распознавания лица.

Новинка поступила в продажу 2 января в Европе по цене €250.