Apple будет внедрять внутренние инновации с iPhone XI

Сегодня, 20:07

Финансовый гигант Barclays вновь заявил инвесторам, что Apple внесет три основных изменения в так называемый iPhone XI, которые заставят их упасть с кресел.

Хотя iPhone следующего поколения даже не был представлен, его уже критиковали в основном за отсутствие внешних инноваций. Но, согласно новой информации, полученной 9to5Mac, мы найдем их внутри.

На прошлой неделе мы уже получили некоторую информацию о возможном внедрении Apple системы тройной камеры на новом варианте Max iPhone XI. Компания планирует еще раз ограничить технологию камер только самой большой моделью (после того, как впервые предложила соотношение компонентов в прошлом году).

В частности, Barclays сообщает, что Apple будет интегрировать новые антенны во все новые модели, за исключением жидкокристаллических полимеров, и с использованием нового поколения. Это явный сигнал о том, что в следующем iPhone, как и следовало ожидать, будет использоваться подключение 5G. Кроме того, в самой антенне Apple представит Wi-Fi 6 (802.11ax). Это будет не только быстрее, но и более энергоэффективно. Тем не менее, единственным недостатком является тот факт, что маршрутизаторы Wi-Fi 6 в настоящее время очень редки и довольно дороги, но ожидается, что они получат импульс в 2019 году.

Наконец, Barclays говорит, что Apple улучшит Face ID, увеличив мощность подсветки. Этот компонент излучает инфракрасный свет для освещения лица, проецируя 30000 невидимых точек, которые отображают лицо в трех измерениях. Благодаря улучшению освещенности, Face ID, несомненно, будет быстрее и точнее.

Это существенные улучшения, но еще неизвестно, будет ли их достаточно, чтобы стимулировать разочаровывающие продажи последних iPhone на рынке.