Беспроводное зарядное устройство Apple AirPower наконец будет запущено?

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Apple уже более года обещает выпустить свой собственный коврик для зарядки под названием AirPower.

Вначале все думали, что смогут получить его в начале 2018 года, а затем на сентябрьском запуске iPhone XS, но этого не произошло. Ничего не было о нем сказано и на октябрьском запуске iPad Pro, Mac Mini и MacBook Air. Но, похоже, что мы получим коврик в начале 2019 года.

Что такое коврик Apple AirPower?

Помимо совместимых iPhone, AirPower сможет заряжать Apple Watch и AirPods (с чехлом для беспроводной зарядки). Предположительно, он сможет заряжать любые Qi-совместимые устройства.

Apple AirPower - это беспроводной коврик для зарядки. Он подключается к розетке, но передает электрический заряд в совместимые устройства бесконтактно. Вы просто размещаете на нем устройства, и они будут заряжаться.

Он будет достаточно большим, чтобы заряжать все три продукта одновременно - iPhone, часы и AirPods.

Apple AirPower: цена и дата выхода

Следует ожидать цену около $150.

ChargerLAB утверждает, что поговорил с кем-то из поставщиков Apple, который сообщил, что производство AirPower началось. Источник ссылается на производителя Luxshare Precision, заявив, что компания также является производителем AirPods.

AirPower был первоначально анонсирован Apple на мероприятии iPhone X в сентябре 2017 года, и на его появление ушло нехарактерно много времени.

Единственное упоминание AirPower на собственном сайте Apple находится на странице AirPods, где есть упоминание о предстоящей беспроводной зарядке для AirPods. Все остальные ссылки были удалены с Apple.com.

Почему AirPower задерживается?

Огромное количество зарядных катушек, вызывающих проблемы с теплом. Проблемы с программным обеспечением и помехами.

Согласно сообщению Bloomberg, коврик столкнулся с несколькими проблемами, включая технические вопросы, связанные с внутренней схемотехникой. Согласно Chongdiantou, коврик будет включать в себя колоссальное количество зарядных катушек – 22 (это число оспаривается, но это много). Поэтому устройство будет таким дорогим, и, поэтоми приходится его ожидать так долго.

Почему так много катушек? Идея состоит в том, что он будет заряжать ваше устройство, где бы вы его ни ставили. Вам не нужно будет точным в размещении, скажем, Apple Watch. И, по-видимому, существуют разные размеры катушек, электромагнитные поля которых перекрываются. Это приводит к проблемам с нагревом и помехами.

Известный блоггер Apple Джон Грубер из Daring Fireball говорит, что задержка AirPower действительно заключается в том, что «конструкция с несколькими катушками становится слишком горячей».

Сонни Диксон добавляет, что «механизм, используемый для зарядки нескольких устройств оказывается чрезвычайно сложным для сборки или совершенствования, и приводит к значительному количеству помех, что снижает эффективность зарядного коврика и способствует к тепловым проблемам, с которыми сталкиваются инженеры».

По словам Диксона, существуют также проблемы с программным обеспечением, так как коврик не передает данные зарядки AirPod и Apple Watch на iPhone.

Какие устройства будут работать с матом AirPower?

IPhone 2017 и 2018.

Apple Watch и новые AirPods.

Поскольку Qi является стандартом, AirPower теоретически должен заряжать и другие Qi-совместимые смартфоны.

AirPower определенно будет совместим с Apple Watch Series 3 и, значит, должен быть совместим со всеми Apple Watch.

Он также будет заряжать AirPods, если они находятся внутри чехла для беспроводной зарядки. При этом будет использоваться отдельно доступный дополнительный чехол для зарядки или версия AirPods второго поколения.