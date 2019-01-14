Блогер: iPhone X можно собрать самостоятельно из запчастей за 500 долларов

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В сети появилось видео самостоятельной сборки популярного гаджета. Детали к нему можно купить в Китае всего за 500 долларов.

В сети набирает популярности ролик, который рассказывает о том, что собрать популярный iPhone X возможно своими руками. Такое видео на своем канале разместил блогер Николай Танаев. Самоделкин рассказал, что все необходимые детали он заказал в Китае, все комплектующие оригинальные и используются для ремонта гаджетов компании производителя.

Специально для создания iPhone X Танаев использовал составляющие, которые купил на одном из специализированных рынков в Шэньчжэне, а именно – плату на 64 ГБ памяти по цене 280 долларов, заднюю панель с камерой и датчиками, аккумулятором и динамиками за 100 долларов, а также оригинальный экран OLED за 130 долларов.

На все комплектующие видеоблогер Николай Танев потратил около 500 долларов. На полную сборку смартфона iPhone X ушло примерно полчаса, хотя сам блогер доверил работу более профессиональному специалисту. Стоит отметить, что ранее подобным образом Николай Танев собрал iPhone седьмого и восьмого поколений.