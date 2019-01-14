Появились первые сведения о флагманском слайдере Huawei Honor Magic 3

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Наследник телефона Huawei Honor Magic 2, выпущенного в ноябре минувшего года, Honor Magic 3 будет также иметь дизайн слайдера.

Рынок мобильных телефонов в этом году очень жесток, и каждый новый аппарат должен иметь некоторую отличительную черту. Ожидается, что дизайн слайдера в этом году станет одной из основных тенденций рынка мобильных телефонов в этом году, а дополнениями будут сеть 5G и экран с отверстием.

Это самые важные пункты продажи на рынке мобильных телефонов в этом году. Компания Huawei уже развернула новый экран телефона. Две новые слайдерные модели также достигли хороших показателей на рынке. Появились также новости о 5G в отношении продукции Huawei. Старт может быть дан в серии Huawei Honor.

По последним новостям, Huawei Honor Magic 3 возьмет на себя ответственность за запуск сети 5G, и уже известно, как будет выглядеть новый Huawei Honor Magic 3!

Huawei Honor Magic 3 продолжит стиль Honor Magic 2. Новый дизайн новой машины Huawei honor Magic 3 по-прежнему принимает всеобъемлющий дизайн экрана, новый телефон по-прежнему использует комбинацию слайдера. Передняя рама машины очень хорошо контролируется, и эффект от передней части новой машины также удивителен.

Весь телефон почти аналогичен Honor Magic 2. Задняя панель нового телефона Huawei Honor Magic 3 выполнена из стекла и оснащена вертикальным расположением четырех камер. Эта конфигурация является лучшей на рынке мобильных телефонов.

В общем дизайне нового телефона Huawei Honor Magic 3 очень похож на Huawei Honor Magic 2, внесены лишь изменения в детали.

Huawei Honor Magic 3 примет самое лучшее в этом году решение для аппаратной комбинации. Что касается процессора новой машины, Huawei Honor Magic 3 будет иметь собственный процессор Kirin 985, который станет новой целью Huawei для рынка мобильных телефонов 5G. Детали встроенного процессора еще не раскрыты. Что касается комбинации памяти нового телефона, новый Huawei Honor Magic 3 начинается с комбинации памяти 6 ГБ + 128 ГБ и будет иметь версию 8 ГБ + 256 ГБ. Этот вид комбинации памяти также является основным уровнем.

Huawei Honor Magic 3 оснащен установленными сзади 48-гигапиксельной камерой, одним 12-гигапиксельныи и двумя 8-мегапиксельными датчиками, эта комбинация также очень удивительна. Оптическая защита от сотрясений функция поддерживается.

В качестве фронтальной камеры Huawei Honor Magic 3 использует одну 20-мегапиксельную плюс одну 2-мегапиксельную камеры. Что касается других спецификаций нового телефона, новый Huawei Honor Magic 3 будет поддерживать экранное распознавание отпечатков пальцев, беспроводную зарядку, сетевые функции NFC и 5G.

Huawei Honor Magic 3 будет официально выпущен во второй половине этого года, в третьем квартале, но пока дата выпуска не подтверждена. С точки зрения цены нового телефона, новый Huawei Honor Magic 3 будет позиционировать флагманский рынок высокого класса, и цена на новый аппарат также будет расти. Цена Huawei Honor Magic 3 должна начинаться с 3999 юаней (39450 руб.), цена очень конкурентоспособная, но точную цену нового телефона можно будет узнать только после официального выхода.