Nokia 9 PureView и Nokia 6.2 наконец запустятся на MWC 2019?

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Похоже, что Nokia 9 PureView и Nokia 6.2 могут быть запущены на MWC 2019 (выставка Mobile World Congress 2019), которая стартует в Барселоне в конце февраля.

В отношении Nokia 9 PureView и Nokia 6.2 ходят многочисленные слухи. Единственный важный вопрос - когда и где HMD Global планирует выпустить эти два долгожданных смартфона. Похоже, что финская компания, наконец, остановилась на месте запуска Nokia 9 PureView и Nokia 6.2, и это экспертов не удивило.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, написал пост в Twitter, подразнив известным событием Nokia на MWC 2019, которое состоится в Барселоне в конце февраля. Сарвикас поделился видео о MWC 2018, того места, где компания ранее представляла Nokia 8 Sirocco, Noia 8110 4G и другие смартфоны.

Что интересного в твите, так это хештег #coolnewstuff. Хотя Сарвикас не привел название устройства, наверняка, звездой шоу станет Nokia 9 PureView, первый в мире смартфон с пента-объективом камеры. Также можно ожидать, что и Nokia 6.2 с дисплеем с «дырочкой» будет официально представлен ​​на выставке в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Nokia 9 PureView может появиться в конце этого месяца на мероприятии в Дубае. Но пока можно с уверенностью предположить, что мы сейчас смотрим на февральский запуск Nokia 9 PureView, а также Nokia 6.2. Nokia PureView, по понятным причинам, завладеет всем интересом.

Недавно просочившиеся изображения показывают Nokia 9 PureView во всей красе, с пятикамерной задней панелью. Хотя мы до сих пор не знаем обоснования необходимости пяти камер на задней панели.

Другие утечки утверждают, что Nokia 9 PureView, скорее всего, будет поставляться с 5,9-дюймовым дисплеем QHD+ с технологией PureDisplay, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Android One-брендинговой смартфон также должен иметь встроенный сканер отпечатков пальцев внутри дисплея, также он должен быть водо- и пыленепроницаемым.

Nokia 6.2, преемник Nokia 6.1, также присутствует на картах. Согласно утечкам, распространяющимся в интернете, ожидается, что в телефоне среднего класса будет установлен 6,2-дюймовый дисплей с отверстием, процессор Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ, 16-мегапиксельная двойная камера заднего вида марки Carl Zeiss, аудио OZO. Согласно сообщениям, Nokia 6.2 будет впервые выпущен в Китае и может быть выпущена в январе или феврале.

Несмотря на ряд утечек, мы все еще мало что знаем о Nokia 9 PureView и Nokia 6.2. Спецификация только рассказывает часть истории; большой вопрос в том, сколько стоят эти телефоны, когда они попадут в Европу и Россию. Даже если эти смартфоны появятся на MWC 2019, они не будут поставляться до середины марта. В любом случае, на MWC 2019 у HMD Global должно быть много новостей.