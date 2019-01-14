Акустическая капсула Bubble Zen снимает стресс и расслабляет всего за 3 минуты

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Французский стартап Neural Up продемонстрировал свою невероятную технологию релаксации в Лас-Вегасе на этой неделе на выставке CES-2019.

Футуристической капсуле Bubble Zen, использующей акустические технологии для снятия стресса и полного расслабления, требуется всего 3 минуты. Neural Up использует собственную запатентованную акустическую технологию для создания расслабления, разработанную командой нейрофизиологов, для «улучшения эмоционального баланса».

Это можно сделать с помощью наушников и веб-приложения или сидя в футуристическом Bubble-Zen - где вы изолированы от остального мира, когда слышны успокаивающие звуки. Посетители выставки и представители средств массовой информации смогли в течение нескольких минут отключиться среди роя окружающих людей.

По словам фирмы, в реальном мире Bubble-Zen может найти свое место в больших офисах или даже аэропортах. Команда Bubble-Zen не раскрыла никаких подробностей о цене, но сказала, что она может стоить более 15 000 долларов.

Сооснователь Джил Борелли сказал, что система основана на технологии, разработанной с учетом исследований в области неврологии. Борелли объяснил, что она сочетает в себе звуковую и визуальную изоляцию, чтобы погрузить вас в состояние глубокого расслабления.

Согласно Neural Up, технология может помочь значительно уменьшить чувства гнева, усталости, депрессии, растерянности и беспокойства. Эффекты, конечно, носят временный характер, но легко увидеть, как регулярное использование может помочь уменьшить общий стресс со временем.

Журналисты протестировали иммерсивную капсулу для релаксации на CES и были впечатлены тем, как быстро начинается релаксация - даже в такой загруженной обстановке.

Звук, кажется, вращается вокруг вашей головы на 360 градусов. Эффект очень похож на эффект тибетских поющих чаш, хотя вы можете выбирать из многих видов расслабляющих музыкальных композиций, включая джаз и классическую музыку.

Внутри модуля также есть сенсорный экран HD, микрофон и веб-камера, а также светодиодные фонари. Согласно Neural Up, система работает, ускоряя процессы, уже происходящие в вашем мозгу.

«Она способствует регуляции нервной системы, активируя природные ресурсы организма для борьбы со стрессом», - говорит Neural Up.

«Наша технология блокирует негативное воздействие стресса на организм посредством нейросенсорной стимуляции, которая вызывает чувство интенсивного расслабления, которое улучшает состояние здоровья».

Технология Neural Up скоро будет доступна для мобильных устройств и планшетов вместе с версией Bubble Zen.