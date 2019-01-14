Redmi Note 7 станет конкурентом Meizu Note 9

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На рынке уже презентовали смартфон Redmi Note 7, а в феврале выйдет его прямой конкурент - Meizu Note 9. Эксперты предрекают, между ними развернется жесткая борьба.

Поклонники гаджетов от компании Redmi дождались выхода на рынок нового смартфона Redmi Note 7. Но уже в феврале текущего года на полках магазинов окажется и его прямой конкурент - Meizu Note 9.

Уже известно, что Meizu Note 9 станет первым телефоном, который будет оборудован каплевидным вырезом на экране без рамок, величина которого составит 6,3 дюйма. Оперативной платформой для работы смартфона станет Android с версией Pie.

Производители установят сбоку мобильного устройства дактилоскопический датчик. На задней панели могут установить основную камеру на 48 Мп. За быстродействие готовящегося аппарата станет отвечать чипсет Snapdragon 675.

Емкость аккумулятора в девайсе Meizu Note 9 достигнет отметки в 4000 мАч. На рынок новинка поступит с ценником в 10 тысяч рублей.

Дебют Meizu Note 9 состоится в день празднования Китайского нового года (известный как Весенний фестиваль) 5 февраля текущего года. Так как новинка призвана составить конкуренцию Xiaomi Redmi Note 7, то и продаваться гаджет должен по той же стартовой цене, от 147 долларов.