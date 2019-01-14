Поклонники Samsung Pay недовольны быстрой разрядкой смартфонов

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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy просто возмущены плохой работой приложения для бесконтактной оплаты. Иногда это приводит к срыву довольно серьезных проплат.

Внедрение бесконтактной платежной системы Samsung Pay должно было привести к удобству пользователей, но все оказалось совсем наоборот. Некорректная работа приложеня просто возмутила многих владельцев Samsung Galaxy.

Согласно сообщениям пользователей на форуме Reddit, приложение Samsung Pay Framework разряжает батарею гаджетов до 60% менее чем за два часа. А принудительное закрытие приложения Samsung Pay Framework сократит расход заряда до 30% за те же два часа. С чем связана такая некорректная работа Samsung Pay – неизвестно. Предполагается, что производитель вскоре сможет восстановить нормальное потребление энергии аккумулятора.

Все же многие эксперты уверены, что это подмочит репутацию Samsung и оттолкнет пользователей от Samsung Pay.