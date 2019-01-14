CES 2019: Pioneer SPH-10BT превратит ваш смартфон в информационно-развлекательную систему

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DVD-привод со стандартизированным размером «DIN» обеспечит не только удобство пользования гаджетом, но и сделает прорыв на рынке продаж.

Компания Pioneer Electronics (США) представила SPH-10BT на CES 2019. Это цифровой медиа-приемник с одним DIN-датчиком, предназначенный для бесшовного подключения в автомобиле. Нужно воспользоваться кнопками доступа для того чтобы начать специфические функции или команды, синхронизированное освещение и совместимость с «умной» синхронизацией Pioneer. SPH-10BT также включает разъем, ротатабельный конструированный вашгерд для обеспечения безопасного разрешение установки. С его помощью происходит интеграция файлов смартфона и приемника. При подключении к датчикам, установленным в заднем бампере автомобиля, SPH-10BT обеспечивает звуковые предупреждения об объектах и визуальные индикаторы.

Аппаратура Pioneer Smart Sync. включает: встроенную док-станцию для смартфона; противоугонную съемную панель; шесть жестких клавиш, обеспечивающих доступ к любимым функциям; возможно изменение источника - переключение между источниками музыки; голосовое управление - для быстрых и простых команд во время вождения; навигация-для прямого доступа к вашим любимым навигационным приложениям; сообщения - доступ в одно касание для считывания входящих сообщений; телефонная книга позволяет совершать и принимать звонки через Bluetooth.

Pioneer Smart Sync. Прошел даже проверку на совместимость. Есть Bluetooth-встроенная беспроводная связь для удобного громкой связи и потоковой передачи музыки с совместимыми устройствами. Просмотр музыкальной библиотеки по Bluetooth (AVRCP 1.5) также стал возможным. Пользователи могут искать содержимое альбома по беспроводному соединению Bluetooth.

Владельцы iPhone могут осуществлять поиск по спискам воспроизведения, исполнителям, песням и жанрам через Bluetooth. Для Android смартфонов с поддержкой протокола передачи мультимедиа (MTP), пользователи могут просматривать папки, содержащие медиа через тип папки и просматривать в папках медиа-контента. Смартфон должен быть совместим с AVRCP 1.4 profile или новее для доступа к Bluetooth Audio Browsing. В SPH-10BT есть подключения USB, быстрая зарядка для Android. Таким образом, Pioneer SPH-10BT превратит ваш смартфон в информационно-развлекательную систему, как утверждают аналитики CES 2019. SPH-10BT будет доступен в феврале по всему миру по предложенной цене $150.