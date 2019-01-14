Компания Apple объявила о старте продаж новых колонок HomePod в Китае

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Apple HomePod дебютирует в Китае с ценой в 415 долларов, продажи с 18 января.

Бизнес Apple в области смартфонов может замедлиться в Китае, но компания объявляет о старте продаж своих новых колонках Apple HomePod в стране, а также о Гонконге, о котором сегодня объявил гигант из Купертино. Apple HomePod будет продаваться с 18 января по цене 2799 юаней (415 долларов) в Китае и в 415 долларов в Гонконге, соответственно, в официальных магазинах Apple. Apple HomePod ранее продавался в Австралии, и две новые страны стали последними азиатскими регионами, получившими новые умные динамики. Помимо Азии, бочкообразный динамик уже продаётся в Британии, Франции, Испании и Германии.

В связи с выходом в Китае, о котором говорилось в прошлом году, Apple HomePod также получил поддержку кантонского и мандаринского языков в Китае и кантонского диалекта в Гонконге. Кроме того, согласно пресс-релизу Apple, HomePod может передавать музыку из приложений, поддерживаемых AirPlay, включая некоторые китайские приложения, такие как QQ Music, DeDao, iHuman Story, а также некоторые из них, такие как Spotify, KKBOX, JOOX и Podcast в Гонконге.