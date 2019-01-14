Новый смартфон Oppo получит 10-кратный оптический зум

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16 января компания Oppo представляет 10-кратный оптический зум.

Два года назад Oppo присутствовал на MWC 2017, но не демонстрировал смартфон. Вместо этого компания решила анонсировать первую в мире двойную камеру с 5-кратным зумом. Теперь компания готова пойти еще дальше и рассылает медиа-приглашения для решения с 10-кратным увеличением без потерь. Мероприятие состоится в Пекине, Китай, 16 января.

Текущая установка 5x, по сути, представляет собой объектив 5P, за которым следует угловая призма под углом 90 градусов, которая направляет свет на вертикально расположенный датчик камеры. Блок OIS установлен на другом конце, поэтому он будет работать даже при максимальном увеличении. Китайские источники говорят, что информации мало, если Oppo выпускает реальный готовый к продаже смартфон или просто демонстрирует новую технологию. Поскольку мы еще не увидели, что их телефон с 5-кратным зумом появится на прилавках, 10- кратное введение, скорее всего, будет на прототипе устройства.