Verizon тестирует сервис потоковой игры, ориентированный на устройства Android

Сегодня, 10:00

Компания стала последней кто присоединился к эстафете потоковых игр от мобильных операторов.

Пробной версией её нового сервиса, будут игры доступные на приставках Nvidia Shield ориентированные на устройства Android. Согласно отчету, Verizon тестирует свой облачный сервис, отправляя участникам Shield, контроллер Xbox One и учётные данные для входа в более чем 135 игр. В настоящее время игры доступны через приложение Verizon Gaming, которые появятся в Google Play для устройств Android в конце этого месяца.

Это имеет смысл для операторов мобильной связи и широкополосного доступа Verizon, особенно с учетом того, что компания готова предложить 5G на рынке США. С помощью теста своего игрового сервиса Verizon Gaming он входит в число других технологических гигантов этого пространства, включая Microsoft, Google, Electronic Arts, Nvidia и совсем недавно Amazon.

Пока не понятно, какие игры будут предоставлены компанией, но это явно будут эксклюзивы от PS4, а также не выпущенные игры, предназначенные для других платформ. Компания, очевидно, всё ещё работает над получением правильных основ, поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем можно будет проводить сравнение каталогов игр, доступные через эти службы.

В отличие от других вышеупомянутых компаний, работающих на аналогичных платформах, Verizon стремится оптимизировать свой игровой сервис для сетей 5G, когда они будут готовы.