Xiaomi озвучила цену нового смартфона Redmi 7

Сегодня, 17:27

Выход нового смартфона Redmi 7 должен произойти в феврале – марте этого года. Глава компании Лей Цзунь озвучил примерную стоимость гаджета. Цена будет варьироваться от 105 до 120 долларов.

Это информация стала известна, после того как один пользователь социальной сети Китая задал вопрос о стоимости гаджета главному топ менеджеру компании. Точную стоимость сказать он не смог, но озвучил предполагаемую. Точно знают лишь, что новинка, как и все её предшественники, должна получать гарантию 18 месяцев.

Эксперты считают, что за такую цену не стоить рассчитывать на ранее обещанную 48-мегапиксельную камеру и стеклянные панели с обеих сторон. Хотя IT-специалисты обещали что новинка будет с новым дизайном, долговечна, с сильной батареей, хорошей камерой и высокой производительностью.

Компания Xiaomi растёт и развивается быстрыми темпами. Сейчас она решила вывести смартфоны Redmi в отдельный бренд без приставки Xiaomi, подобным образом поступили в Huawei несколько лет назад и создали Honor.