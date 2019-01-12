«Хитрая» Microsoft заставит большинство пользователей купить новые компьютеры

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Людям придётся приобрести новый ПК для работы с Windows 10, так как со следующего года Windows 7 будет полностью «запрещена» и лишена поддержки. В компании решили поднять общий уровень продаж компьютеров в мире и зарабатывать больше с продажи «десятки».

Современные технологии больше не развиваются так быстро, как это было раньше. Современные реалии технорынка таковы, что люди могут не покупать новые смартфоны по 2 года, а если речь идёт о флагманах, то эта цифра вырастает в несколько раз. Дело в том, что телефоны стали настолько мощными, что способны отлично работать очень долго. Такая же ситуация наблюдается и на рынке компьютеров.

В 4 квартале 2018 года аналитики из Gartner зарегистрировали общий спад продаж ПК на целых 1,3% за год до 259,4 миллионов единиц. В мире за квартал было продано 68,6 миллионов компьютеров, что на 4,3% меньше в сравнении продажами в аналогичный период 2017 года.

Одной из причин спада считается буквально нехватка процессоров в цепочке поставок. Однако, в это же время рядовые пользователи могут годами не менять свои компьютеры, используя их исключительно для работы и интернета. Как бы то не было, но недавно корпорация Microsoft решила эту проблему.

Дело в том, что компания получает деньги с каждого проданного компьютера с операционной системой Windows. Кроме того, «микромягкие» и сами производят компьютеры, поэтому спад мировых продаж лишил их значительной суммы прибыли. В итоге, решением проблемы стало прекращение поддержки Windows 7. То есть пользователи со слабыми и старыми ПК будут вынуждены купить новые компьютеры для и на Windows 10.

Член руководства Microsoft Марк Линтон заявил, что ситуация изменится уже в следующем году. Не так давно Windows 10 стала самой популярной ОС в мире, но ещё миллионы людей должны обновить свою «семёрочку» и соответственно устаревшие компьютеры.

В корпорации уверены, что Windows 10 нельзя сравнивать с устаревшей Windows 7 точно также, как и два автомобиля с разницей в 10 лет нельзя сравнивать друг с другом.

Таким образом, «хитрая» Microsoft заставила большинство пользователей купить новые компьютеры, просто запретив Windows 7. В компании надеются, что ситуация с продажами компьютеров изменится уже в следующем году, когда поддержка «семёрочки» полностью прекратится.