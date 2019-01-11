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В Chrome будет вмонтирован специальный блокировщик, удаляющий непопадающую под установленные правила рекламу. Это приведёт к появлению завуалированной рекламы, вводящей людей в заблуждение.

Начиная с 9 июля текущего года американская корпорация Google выпустит свой фирменный плагин для блокировки рекламы в браузерах Chrome. Блокировщик доступен уже год, но только в пределах США, Канады и Европы, однако вскоре он начнёт распространяться на весь остальной мир.

Стоит отметить, что фирменная программа для блокировки рекламы от Google не похожа на стандартные решения. Приложение будет предотвращать только рекламу, не соответствующую стандартам Coalition for Better Ads. Согласно опубликованным материалам, Google будет блокировать только самые агрессивные виды рекламы, а именно: большие всплывающие сообщение, реклама с включающимися автоматически роликами, реклама с таймером для просмотра нужного сайта, баннеры больше 30% от экрана, а также меняющая фон и цвета реклама.

Согласно правилам Coalition for Better Ads, если сайт нарушает правила и не исправляет недопустимую рекламу в течении 30 дней, то Google Chrome перестанет отображать вообще всю рекламу.

Технология и правило уже успели показать себя в положительном ключе в Канаде, США и Европе. Как отметили в Google, большинству владельцев сайтов удалось изменить свои ресурсы в лучшую сторону. Согласно некоторым данным, только от 1% изученных на сегодняшний день сайтов попали под фильтрацию.

Как бы то ни было, некоторые аналитики уверены, мол Google может удалить из интернета всю рекламу. Дело в том, что корпорация пользуется своим монополистическим положением на рынке. То есть, браузер Chrome является самым популярным в мире, поэтому решение блокировки рекламы значительно ударит по всей индустрии. Сайты будут вынуждены следовать правилам, и не надееться на пользователей других браузеров.

Кроме того, решение избавиться от рекламы в интернете в привычном понимании в компании могут решить уже в ближайшее время. Google может создать для рекламы свои платные сервисы, которые проводят проверку, считают эксперты. Конечно это благоприятно отразится на пользовательском опыте работы с Сетью, но в это же время нарушит равновесие в интернет-индустрии, а возможно, приведёт к появлению завуалированной рекламы, которая будет вводить людей в заблуждение.