Разрешение 8К – всего лишь фантазия разработчиков – эксперты

Сегодня, 18:08

Эксперты в сфере компьютерных технологий раскритиковали идею внедрения 8К-разрешения в телевизоры будущего, назвав это пустой тратой денег.

Выставка CES-2019, прошедшая накануне в Лас-Вегасе, представила миру все возможности топовых разработчиков, которые будут внедряться, или уже активно используются, при создании телевизоров будущего. Главной темой стало 8К-разрешение. Однако эксперты настаивают, что данная затея ещё долго не оправдает себя и останется всего лишь фантазией. Подтверждений тому масса, и главное из них предоставили крупные кинокомпании Голливуда - Netflix, Amazon, Hulu. Они отказались выделять бюджеты на создание картин в 8К-разрешении, поскольку просто не видят в этом смысла. Более того, некоторые шоу, снятые в 4К, на постпроизводстве «занижают» до 2К для удобства, экономии и практичности.

Эксперты уверяют, что невооружённым глазом разницу между 4К и 8К заметить невозможно. Некоторые отличия становятся видны только при экране от 75 дюймов. Следует отметить, что новый 82-дюймовый QLED-телевизор от Samsung стоит 10 тысяч долларов. Цену на похожие 8К-аппараты от Sony и LG предугадать можно.

Выход можно найти в разработках Samsung, которая предлагает повышать качество с 4К до 8К при помощи искусственного интеллекта, чтобы не тратиться на изобретение оборудования для киноиндустрии. Но и в этом эксперты смысла не видят, поскольку даже для такого алгоритма пока не создан кинопродукт.