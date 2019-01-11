Microsoft отправила всем вирусы - Новое обновление Windows 10 1803 ломает компьютеры

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Загруженный с обновлением файл распознаётся антивирусными программами как «троян». Из-за апдейта у пользователей также перестали работать не только встроенные программы, но и сторонние. Теперь почти нельзя зайти в настройки роутера, или же проверь работу дисков через диспетчера задач.

На днях вышло новое обновление для операционной системы Windows 10 1803. Называется оно KB4480966, и изначально было направлено на решение старых проблем. Однако, оказалось, что обновление ещё больше ломает компьютеры.

Специалисты собрали и опубликовали целый список проблем, которые присущи новому обновлению Windows 10 1803. Пользователи компьютеров заявляют, что они не могут закрепить ссылку в меню «Пуск» или на панели задач, сторонние приложения начали испытывать трудности при аутентификации хот-спотов, а также стали появляться проблемы с паролями.

Однако, одной из самых больших проблем является тот факт, что своим обновлением для Windows 10 Microsoft отправила всем вирусы. По крайней мере, об этом гласят отчёты антивирусных программ на тысячах компьютеров по всему миру. Дело в том, что обновление изменило DLL-библиотеку. После обновления «антивирусники» начинают замечать в файле D2d1.dll троянскую программу. Специалисты же уверяют, что беспокоиться о «трояне» пока не стоит, ведь возможно, новый DLL от Microsoft ещё не успел попасть в базы антивирусных программ.

Многие пользователи также столкнулись с проблемной во время установки Windows 10 1803. Их системы попросту не могут распознавать обновление при ручной установке. Люди также заявляют о проблемах с диспетчером задач, который у некоторых перестал отображать список и работу дисков. У некоторых браузер Microsoft Edge полностью перестал открывать страницу администрирования роутера Wi-Fi.

Затронуло обновление и безопасность. В частности, у ряда пользователей перестала работать Windows Hello, которая распознаёт лицо и разблокирует компьютер. Вместе с этим Microsoft отключила и сканер отпечатков пальцев, то есть тысячи ноутбуков остались без средств защиты.

Люди также отмечают проблемы со специализированным ПО. В частности, после обновления у многих перестала запускаться программа Davinci Resolve.

Как бы то ни было, в Microsoft ситуацию не комментируют. В компании заявляют, что они активно работают над решением всех проблем с новым обновлением для Windows 10. Microsoft обещают исправить все ошибки в ближайшие, самые короткие сроки.