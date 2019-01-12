Volta создал умную миску для домашних любимцев

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Разработчики компании Volta представили на выставке потребительской электроники CES-2019 свое детище, которое станет популярно среди владельцев домашних животных. Теперь можно будет следить за тем, сколько питомец ест и нужна ли ему добавка.

Владельцы домашних животных готовы тратить любые средства для их комфорта и удобства, теперь же разработчики компании Volta создали кормушку, которая станет полезна и их владельцам. Представлена она была на выставке потребительской электроники CES-2019. «Умная» миска получила название Mоokkie.

Сообщается, что разработка оборудована широкоугольной камерой, с помощью которой устройство само сможет определить, какой питомец подошел к миске. Так, миска сама открывает нужный отсек с кормом для определенного животного.

Управлять Mоokkie можно при помощи специального мобильного приложения. «Умная» миска отправит влaдельцу животного уведомление о том, что питомец поел или о необходимости наполнить миску кормом снова. Предполагается, что стоимость Mookkie составляет 189 долларов. Она поступит в продажу осенью текущего года.