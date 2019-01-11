Эксперт: 5G в России может оказаться быстрее, чем в США

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5G moto mod дает возможность россиянам и всему миру почувствовать преимущества беспроводного интернета.

Предстоящая сеть Verizon 5G использует технологию миллиметровых волн, предназначенную для более быстрой пиковой загрузки. Данная сеть даёт возможность подключить больше устройств, передать больше данных. Motorola, принадлежащая Lenovo, может выпустить 5G Moto Mod в России намного быстрее, чем в США. На данный момент в России существует один из самых дешёвых интернетов, скорость которого оказалась выше, чем в Америке.

Эксперты утверждают, что Мото Моды не являются новой разработкой для телефонов Motorola они существуют уже три поколения устройств, но на самом деле они не достигли успеха среди пользователей телефонов Moto. Тем не менее, мод 5G может быть достаточно успешен среди пользователей. Чтобы 5G Moto Mod работал, необходима сеть, которая его поддерживает. На текущем телекоммуникационном рынке 5G даже недоступен в большинстве областей (если вообще где-либо), поэтому даже если мод поступит в продажу, трудно сказать, действительно ли он увеличит скорость соединения устройства, в зависимости от местоположения.