Huawei заблокирует сторонние программы запуска на EMUI 9

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Лёгкие меры: Huawei лишит пользователей функции, которая принесла успех ОС Android.

Большинство производителей смартфонов используют свой собственный скин поверх операционной системы Android. Многие пользовательские интерфейсы вводят новые функции, отсутствующие в стандартном Android, которые не по душе большинству пользователям. Тем не менее, Huawei в настоящее время предпринимает шаги, которые будут блокировать сторонние программы запуска на своем Android EMUI. Об этом объявили представители компании на официальных форумах. Производители объясняют такую кампанию негативными отзывами пользователей, которые столкнулись с различными проблемами при использовании сторонних программ запуска. Так, Huawei для поддержания качества обслуживания клиентов заблокирует сторонние программы запуска. Кроме того, Huawei добавляет, что большинство сторонних модулей запуска влияет на производительность телефона. Оказалось, из-за высокого энергопотребления таких приложений, пользователи столкнулись с нагревом телефона. Другой проблемой китайская компания указала рекламу. Поскольку большинство сторонних программ запуска переполнены рекламой, то помимо неудобств использования таких приложений, также создаётся угроза сохранения конфиденциальности. В связи с этим, компания заявляет, что начиная с EMUI 9 пользователям будет запрещено устанавливать сторонние программы запуска.