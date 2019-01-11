Выпущен «новый» смартфон Vivo Z3i Standard Edition стоимостью $296

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«Удачная модернизация»: Vivo Z3i Standard Edition отличается от предшественника лишь цветом.

На днях разработчики компании Vivo выпустили новую версию Vivo Z3i Standard Edition в Китае стоимостью $296. Стоит отметить, в октябре 2018 года компания запустила в продажу предшественника Vivo Z3i в Китае, который ничем не отличался от модели Vivo V11i. Удивительный факт, что Vivo Z3i и недавно представленная Vivo Z3i Standard Edition имеют одинаковые технические характеристики дисплея, чипсета, оперативной памяти, камеры и аккумулятора. Модель Vivo Z3i отличается лишь цветовыми вариантами Aurora Blue и Millennium Pink, однако, стоит дороже — $355. В то время, как Z3i Standard Edition предусмотрен в цветах: Aurora Blue, Dream Pink и Starry Night Black и стоит модель на порядок дешевле. Напомним, Vivo Z3i Standard Edition оснащён 6,3-дюймовым дисплеем и поддерживает Full HD. Смартфоном весит всего 163,7 грамма. Чипсет MediaTek Helio P60 обеспечивает работу телефона с 6 ГБ оперативной памяти. Также в модель встроенно 128 ГБ памяти и, более того, телефон оснащён слотом для MicroSD. Для качественных снимков модель предусматривает камеру 24 мегапикселя. В целях безопасности телефон обладает функцией отпечатка пальца.