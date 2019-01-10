Недорогой смартфон Nokia 6.2 будет иметь отверстие в экране

Вчера, 23:36

Смартфоны линейки Nokia 6 – наиболее продаваемые модели бренда. Аппарат Nokia 6.1 или Nokia 6 (2018) был представлена компанией в конце января прошлого года, поэтому, вероятно, выпуск ее преемника – не за горами.

Согласно появившимся в Сети данным, недорогой смартфон Nokia 6.2 или Nokia 6 (2019) должен дебютировать совсем скоро: либо в конце января, либо в начале февраля. Дебют устройства должен произойти в Китае. Распространение реализации на другие мировые рынки произойдет позже.

Многих пользователей порадует отсутствие в смартфоне среднего класса выреза в экране. Вместо этого в дисплее аппарата будет иметься круглое отверстие, в котором разместится фронтальная камера. Отверстие в экране, впервые появившееся у Honor V20, задало старт новой моде в дизайне.

Размер дисплея новинки должен составлять 6,2 дюйма.

Процессором устройства должен служить однокристальный SoC Snapdragon 632, объем оперативной памяти ожидается 4 / 6 ГБ. Прогнозируется, что основная камера будет сдвоенной с 16-мегапиксельным главным датчиком. Стоимость аппарата нынешнего поколения стартовала от $230. Таким образом, вполне разумно ожидать от нового поколения телефона Nokia 6.2 подобной же цены.