Опубликованы характеристики аккумулятора Samsung Galaxy S10 5G и Galaxy Fold

Сегодня, 21:08

В соответствии с новым отчетом, ожидаемый смартфон Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G будет питаться от батареи емкостью 5000 мАч.

Предполагается, что Samsung выпустит 5G модификацию своего будущего флагмана Galaxy S10 и свой первый складной телефон Galaxy Fold в этом году, а две новые утечки дали подробности характеристик батареи этих телефонов.

Согласно отчету GalaxyClub, 5G-вариант Galaxy S10 будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, имеющий номер детали EB-BG977ABU. Кроме того, компания также запустит 5G вариант Galaxy S10+, который должен иметь больший дисплей и тройную заднюю камеру, в отличие от обычного смартфона S10.

Похоже, у Samsung будут возможны два варианта 5G для серии S10, хотя в большинстве отчетов утверждается, что вариант 5G будет иметь высококлассные характеристики. Та же батарея, имеющая емкость 5000 мАч, должна быть использована с другим номером детали в бюджетных устройствах, таких как Galaxy M20, добавляет GalaxyClub.

Между тем, согласно отчету CGS-CIMB Research of Korea, складной телефон Samsung, то есть Galaxy Fold, будет поставляться с двумя батареями общей емкостью 6200 мАч.

В отчете отмечается, что Samsung Galaxy Fold будет иметь два аккумулятора емкостью 3100 мАч каждый с соответствующими номерами деталей EB-BF900ABA и EB-BF901ABA. Эта батарея емкостью 3100 мАч также будет использоваться в самом дешевом варианте Galaxy S10, который, скорее всего, будет называться Galaxy S10 Lite.

В предыдущих отчетах говорилось, что Galaxy S10 Lite будет иметь плоский экран, а не дисплей с двумя изогнутыми краями, как на других флагманах Samsung Galaxy S. Он также будет производиться с одной задней камерой.