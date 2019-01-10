Xiaomi потеряла $6 млрд за 3 дня из-за падения стоимости акций

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Xiaomi тонет после того, как миллиарды акций были разблокированы для продажи.

Многие инвесторы Xiaomi Corp., которые могли только наблюдать за тем, как акции потеряли 14 миллиардов долларов рыночной стоимости, теперь смогли присоединиться к продажам.

Минувшаяая среда была окончанием шестимесячного периода блокировки, который последовал за дебютом компании в Гонконге, в течение которого некоторым сотрудникам и краеугольным инвесторам было запрещено распоряжаться распределенными акциями. Это было болезненно: стоимость акций Xiaomi упала до 10,34 гонконгских долларов с листинговой цены в 17 гонконгских долларов, потеряв в среду еще 6,9%, почти в семь раз превышая средний объем за последние три месяца.

Согласно данным, собранным Bloomberg, было разблокировано более 3 миллиардов акций, что составляет около 19% акций, находящихся в обращении. Срок блокировки для контролирующих акционеров - таких как председатель и основатель Лэй Цзюнь - был продлен в среду еще на 365 дней, говорится в заявлении Xiaomi. Ранее он должен был истечь в июле.

Представленная в прошлом году банкирами мера была ответом Китая Apple Inc. Базирующаяся в Пекине Xiaomi добивалась оценки стоимости акций, которая сделала бы компанию самым дорогим производителем смартфонов в мире.

Плохая неделя Xiaomi Corp. в четверг ухудшилась, так как все больше инвесторов бросились продавать, как только могли. Торги закрылись с падением на 3,6% в Гонконге, снизившись за три дня на 17%, или 6,2 миллиарда долларов в рыночной стоимости. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. и China International Capital Corp. были последними, кто снизил свои целевые цены на китайском производителе смартфонов, присоединившись как минимум, к пяти другим, которые умерили свои оценки только на этой неделе.

Блокировка продаж для контролирующих акционеров введена потому, что акционеры, которые владели частью Xiaomi с первых раундов финансирования компании, могут фактически получить значительную прибыль, продавая свои разблокированные акции. Согласно проспекту компании, около 3,9 млрд акций, купленных в рамках начавшегося в 2010 году раунда финансирования, стоили менее двух гонконгских центов каждая.

Аналитики урезали свои прогнозы прибыли и продаж для Xiaomi, обвиняя охлаждение рынка смартфонов в Китае и усиление конкуренции со стороны конкурентов, таких как Huawei Technologies Co. Xiaomi была одной из самых раскрученных первичных публичных акций 2018 года, когда банкиры первоначально рекламировали оценку в размере до $ 100 млрд. Рыночная капитализация компании упала до 30 миллиардов долларов.