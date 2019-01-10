CES-2019: Выпущена первая серийная терабайтная SD-карта

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Вы часто записываете супермедленное видео 8K? Вы хотите носить резервную копию всего своего компьютера в кармане? Тогда жалкие 512-гигабайтные SD-карты, вероятно, не для вас.

К счастью, Lexar показал на CES-2019 первую серийную 1-терабайтную карту. Это удовольствие стоит 500 долларов.

Карты на терабайты обещали годами - SanDisk сказал, что собирается, но так и не сделал этого. Longsys (которая владеет брендом Lexar) превзошла их, и сегодня их можно купить. В любом случае, можно заплатить за него, так как неясно, каким будет срок поставки. Как ни странно, одно время Lexar выходил из употребления как бренд, но сейчас он вернулся, и, без сомнения, эта карта – хороший способ возвратиться на рынок.

Помимо возможностей, спецификации не являются чем-то захватывающим. Скорость чтения 95 МБ / с медленная, как у любой обычной SD-карты. Ну, технически это SDXC, но все просто называют их SD.

Конечно, терабайтная карта не очень практична для большинства людей. Большинству фотографов было бы трудно, не говоря уже о том, что это нецелесообразно, заполнить карту такого размера перед разгрузкой или резервным копированием. Если карта будет украдена, сломана или повреждена, то вы потеряете много данных.

С другой стороны, в случае камер с двумя слотами для карт один может содержать такую ​​карту сверхвысокой емкости, а другой - карту меньшего размера, которую вы разгружаете чаще. Если вы сохраняете снимки для обеих, она будет резервной копией в камере. Но даже тогда терабайт – больше, чем нужно большинству потребителей.

Но, конечно, когда-то мы все смеялись, когда вышли первые гигабайтных карты – кто нуждается в таком количестве места?

Видео 8K становится все более распространенным, в основном для удобства кадрирования и редактирования, а не для какой-либо повышенной точности и более высокой частоты кадров, запрашиваемой во многих видах носителей. Поэтому терабайт фактически исчезает довольно быстро, даже с одним оператором. Таким образом, эти терабайтные карты, вероятно, найдут свою нишу, даже если мы с вами на самом деле не нуждаемся в ней.

Несмотря ни на что, надо ждать продажи.