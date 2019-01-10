Продажи Apple iPhone снизились на 20% в ноябре 2018 года, сообщает Counterpoint

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Объем продаж Apple iPhone снизился на 20% в годовом исчислении в ноябре 2018 года, несмотря на то, что iPhone XR был наиболее продаваемой моделью, в соответствии с данными Counterpoint.

Цифры появились в результате того, что Apple снизила прогноз на первый квартал 2019 года, что считается редким промахом для технологического гиганта.

Counterpoint утверждает, что новые iPhone XR, XS и XS MAX, продаются более чем на 20% хуже прошлогодних данных по iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Хотя iPhone XR являлся наиболее продаваемой моделью бренда в ноябре 2018-го, Counterpoint утверждает, что в ноябре 2017 года более дорогой iPhone X показывал почти на 50% больший объем реализации, чем новый iPhone XR.

Apple обвинила условия в Китае и снизила прогноз продаж на этом одном из самых важных рынков смартфонов в мире. Отсутствие обновлений на более развитых рынках также способствовало снижению результатов Apple.

Аналитик Counterpoint Шобхит Шривастава в своем сообщении в блоге отметил, что продажи iPhone уменьшились также благодаря снижению реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и США. Этот бит исключает рынок Китая и Индии, где у Apple также потери.

Удлинение цикла обновления было также указано в качестве фактора плохих продаж iPhone, особенно на рынках, США и Европы. Гендиректор Apple Тим Кук упомянул нечто подобное в своем письме инвесторам.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе этому падению способствовали более высокие цены, на что указывают и другие специалисты. Counterpoint пишет, что продажи серии iPhone XR превосходят данные моделей XS и XS Max, причем, модификация iPhone XR 64 ГБ является наиболее востребованной.

Сама Apple настаивает, что iPhone XR остается бестселлером с момента его запуска. Имейте в виду, что iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу в сентябре, а iPhone XR стал доступен только в октябре.

Однако, по отношению к iPhone 8, продажи iPhone XR уменьшились на 5%. И iPhone 8, и iPhone XR являются самыми дешевыми устройствами в отдельной линейке, но iPhone 8 все еще продается лучше, даже несмотря на то, что iPhone XR имеет более новый дизайн, Face ID и поставляется с портретным режимом, поддерживаемом на одной задней камере, который отсутствует у iPhone 8.

Counterpoint сравнил iPhone XS с iPhone 8 Plus и отметил, что продажи нового iPhone выросли на 3% в годовом исчислении. Но, похоже, что большой 6,5-дюймовый iPhone XS Max показал худшие результаты по отношению к iPhone X, так как его продажи в ноябре 2018-го уменьшились на 46%.

Counterpoint говорит, что совокупные продажи iPhone XS Max до ноября были на 50% выше, чем продажи iPhone X в 2017 году, но это было связано с «ранней доступностью» устройств. IPhone X был выпущен только в конце ноября 2017 года.

Counterpoint прогнозирует, что iPhone XR продолжит поглощать долю iPhone XS и iPhone XS Max, что неудивительно, учитывая высокие цены двух последних моделей. IPhone XR для сравнения является более доступным, хотя и $799 - это довольно дорого.

Counterpoint прогнозирует, что продажи iPhone в Китае будут снижаться благодаря продолжающейся торговой войне и благодаря тому, что китайские компании поощряют сотрудников покупать смартфоны китайских производителей. Исследовательская фирма также ожидает, что старые модели iPhone, такие как iPhone 8 и iPhone 7, увидят рост продаж на развивающихся рынках.