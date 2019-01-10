Что-то пошло не так: последнее обновление безопасности Windows 7 ухудшило работу системы

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Хотели как лучше, а получилось наоборот.

Компания Microsoft на днях выпустила очередное обновление безопасности для операционной системы Windows 7, но что-то пошло не так и некоторые компьютеры даже перестали запускаться после обновления. Данный патч направлен на обеспечение безопасности операционной системы, однако установка этого обновления принесла пока только вред пользователям, нарушив подключения, синхронизации компьютеров между собой и оборудованием, подключенным к нему.

Обновление было экстренным, так как стало известно, что большинство компьютеров и смартфонов выпущенных в последние 10 лет подвержены уязвимостям, которые могут привести к тому, что злоумышленники смогут похитить данные с компьютера и даже получить пароли. Данная критическая уязвимость нависает над процессорами Intel, AMD и ARM. Первые два - самые распространенные в мире.

Те пользователи, чьи компьютеры не затронула проблема нарушения подключения или они просто удалили это обновление - всё же отмечают заметное ухудшение работы системы в целом.

По всей видимости, инженерам Microsoft придется очень постараться, чтобы исправить проблему в кратчайшие сроки и найти решение критических уязвимостей системы.