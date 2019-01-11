В сети появились фото смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40

Сегодня, 01:40

Руководство компании Motorola заявило о выпуске на рынок новых моделей смартфонов. Пока в сети можно ознакомиться со снимками Motorola Z4 Play и Moto P40.

Некогда популярный бренд мобильных телефонов Motorola решил возобновить свои позиции на данном рынке. Специально для этого разработчики создали две модели смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40, которые уже практически рассекречены на официальном сайте компании.

Поклонники компании, которые с нетерпением ожидают выхода гаджетов на рынок, уже заметили, что одна из моделей имеет «дырку» в экране, которая является местом размещения фронтальной камеры. Данные новинки получат высокие технические параметры, позволяющие с легкостью запускать сложные игры.

На сегодняшний день известно, что диагональ экрана Moto P40 составит 6,2 дюйма. Также здесь встроен восьмиядерный чип Snapdragon 675 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Остальные параметры объявят в рамках предстоящей презентации новинок. Объём его ОЗУ составит 6 ГБ. Экранный вырез Z4 Play появится по центру; разработчики уменьшили смартфону рамки, оставив при этом его прежние размеры.

На сегодняшний день загадкой остается время выхода смартфонов на рынок и их стоимость, но судя по своей наполненности, эти гаджеты не будут бюджетными.