98-дюймовый телевизор от Samsung дебютировал на CES-2019

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Samsung запускает самый большой телевизор на рынке продаж.

На ежегодной презентации CES-2019 Samsung представила ряд инновационных продуктов развлечения для дома и работы. На выставке дебютировал 98-дюймовый телевизор QLED 8K. Новая модель является одной из самых крупных на сегодняшний день на рынках продаж. Крупнейший 98-дюймовый Samsung QLED полностью демонстрирует техническую мощь в области отображения изображений с разрешением 8K. Телевизор основан на запатентованной технологии искусственного интеллекта, которая может распознавать воспроизводимый контент, оптимизировать качество изображения и улучшать видео с разрешением 4K. Кроме того, Samsung возлагает большие надежды на технологию Micro LED-дисплеев. Данные показывают, что Micro LED в последних моделях миниатюризирован и имеет длину всего 100 мкм, что составляет 1% от исходного LED.