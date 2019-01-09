LG анонсирует свой новый смартфон LG G8 в феврале

Сегодня, 16:12

Ожидается, что вырез на LG G8 будет ещё меньше, чем у предшественника G7.

Техногигант умышленно выбрал масштабное мероприятие для демонстрации нового продукта - Mobile World Congress, который должен начаться 25 февраля в Барселоне. Именно тогда южнокорейская корпорация анонсирует новый LG G8. В последнее время репутация компании в мире смартфонов не очень хорошая, сокращение доли рынка и снижение доходов уже давно преследуют мобильное подразделение LG. Поэтому, техногигант твёрдо решил не отступать от своего основного правила – выпуска 2 флагманских смартфонов ежегодно. В настоящее время об особенностях гаджета известно на удивление мало.

Помимо «серебряного» дизайна, любопытна технология Sound on Display, предполагающая, что экран будет не только передавать картинку, но и воспроизводить звук. Впрочем, это нельзя назвать прорывом – многие электронные бренды использовали ранее подобное новшество. Кроме этого, эксперты с уверенностью прогнозируют, что изделие будет оснащено чипом Snapdragon 855, а всё остальное не станет сюрпризом для взыскательных пользователей. Пока можно только гадать об остальных нюансах, поэтому специалисты предлагают набраться терпения и подождать до февраля, когда смартфон LG G8 будет представлен на технологическом конгрессе.