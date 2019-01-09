IBM показала первый в мире квантовый персональный компьютер

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Он является пока не очень очень компактным. Устройство может найти применение в научной или коммерческой сферах.

IBM показала свой первый в мире квантовый персональный компьютер. Это долгожданное событие произошло на выставке, которую принимал Лас-Вегас.

Согласно поступившей информации, этот аппарат относятся к четвёртому поколению. Местом его размещения стал герметичный корпус, имеющий форму куба, грани которого достигают 2,75 метра.

Материалом для изготовления куба стало боросиликатное стекло. Его толщина составляет 1,27 сантиметра.

Такая конструкция защитит компьютер от того, чтобы на него воздействовали нежелательные вибрации. Они могут вызвать в работе агрегата ошибки.

Также новинка располагает своей системой охлаждения и управляющими модулями. Впервые в мире IBM смогла интегрировать это для компьютера с общим назначением. Компания расценивает случившееся в качестве знакового момента.

Одновременно отмечается, что происходила демонстрация не полноразмерного прототипа, а его уменьшенной копии. В ней не было задней панели и защитного колпака, за которым и находится квантовый компьютер.

Предполагается, что его возможности, в сравнении с обычными «персоналками», станут намного более эффективными. В некоторых отраслях внедрение квантовых компьютеров обещает стать просто прорывным.

Это касается возможностей оптимизации с их применением военных и космических систем.