Samsung продемонстрировала первые снимки новых умных часов Galaxy Watch

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Слухи о появлении умных часов от Samsung появились еще в декабре 2018 года. Теперь же в сети появились первые снимки Galaxy Watch.

Популярность умных часов среди потребителей разного возраста растет, что заставляет производителей расширять их функции. Поклонники гаджетов от компании Samsung еще в конце 2018 года узнали о возможном появлении в линейке компании умных часов новой формации, теперь же эту информацию подтвердило и руководство фирмы.

Предположительно новые умные часы Galaxy Watch станут заменой ранее существующим Gear Sport. Работа над их созданием идет уже несколько месяцев и уже в ближайшее время часы будут презентованы общественности, а пока появилось только их изображение. Нас ждет девайс в стильном круглом корпусе, который будет весьма массивным. Работать часы Samsung Pulse будут под управлением фирменной операционной системы Tizen, а точных сведений об аппаратной начинке девайса пока нет.

Разработчики сообщили, что в часах будет по меньшей мере четыре гигабайта оперативной памяти, а диагональ дисплея составит как минимум 1.2 дюйма. Кроме того, ожидается, что в часах будет реализована расширенная поддержка персонального ассистента Bixby.

По некоторым сведениям, анонс новой модели Samsung Galaxy Watch состоится одновременно с анонсом грядущего флагмана Galaxy S10. Это, если что, должно произойти уже в феврале. По другой информации, первая демонстрация часов пройдет на выставке IFA 2019, которая запланирована на осень.