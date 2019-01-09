Mobvoi анонсировала смарт-часы с возможностью управления жестами как у Apple Watch Series 4

Сегодня, 09:58

Сегодня на выставке CES компания Mobvoi анонсировала свои «умные» часы TicWatch E2 и S2.

Часы могут управляться с помощью жестов во время плавания и занятия спортом. Например, начиная ехать на велосипеде, часы автоматически перейдут в режим «езды на велосипеде» и будут считывать все характеристики движения.

E2 и S2, которые обозначают соответственно Express и Sport, являются продолжением смарт-часов Mobvoi TicWatch E и S. Оба девайса достаточно прочные для интенсивных физических нагрузок, оснащены водонепроницаемостью 5ATM, что позволяет с ними заниматься плаванием. TicWatch S2 в настоящее время ожидает утверждения стандартов военного уровня.

«Умные» часы от Mobvoi даже могут считывать, какие удары практикуются или каким стилем плывет человек. Есть несколько других новых функций управления жестами, например, приподняв запястье, чтобы взглянуть на часы, активируется Google Assistant, а также можно переназначить жесты на другие приложения или же заменить их.

Mobvoi заявляет, что со временем добавит и обнаружение падения, как Apple Watch Series 4. Mobvoi TicWatch также имеют стандартные функции фитнес-часов, такие как акселерометр, гироскоп и датчик сердечного ритма. Информации о ценах и дате выпуска пока нет, но официальный запуск продукта возможен в ближайшее время.