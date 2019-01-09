Всё ещё с разъёмом для наушников – В Сеть попали первые снимки нового супербюджетного iPad Mini 5 за $300

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Новый планшет станет продолжением бюджетного iPad. Устройство получит скромное железо, но немного обновлённый дизайн. При этом, его выпуск позволит компании Apple повысить стоимость старшей версии доступного устройства.

Недавно в Сеть попали слухи о создании Apple следующего поколения уже давно «забытого» планшета iPad Mini пятого поколения. Сначала были опубликованы первые снимки чехла устройства от китайских производителей, а недавно известный инсайдер Бен Гескин опубликовал рендеры устройства. В последствии все прогнозы о новом iPad Mini 5 начали подтверждаться. Так недавно в Сеть попали первые снимки нового супербюджетного планшета от Apple.

Фотографии были размещены в Twitter и представляли собой изображение задней крышки iPad Mini 5 с небольшой частью уже установленного железа и основной камерой. Исходя из них, эксперты сделали вывод, что одно из основных отличий нового и старого планшетов будет линия антенны.

Начиная с 9,7-дюймового iPad Pro в «яблочных» планшетных компьютерах начала появляться более миниатюрная конструкция антенны. Кроме того, все iPad с такой линией имели всего 2 основных динамика. Это говорит о том, что iPad Mini 5 не получит 4 динамика и объёмного звука, как ожидалось ранее.

Помимо антенны, Apple изменят в новинке цвета корпуса, в частности будет обновлён модель с золотым оттенком. На снимках также видно, что iPad Mini 5 будет всё ещё с разъёмом для наушников, физический регулятор громкости также останется вверху. Не стоит рассчитывать и на USB-C, так как в планшете вероятнее всего будет Lightning-разъём.

Согласно такой уже «скудной» комплектации и небольших изменений, а также согласно слухам, эксперты сделали вывод, что новый iPad Mini 5 будет бюджетным со стоимостью примерно в $399 долларов. Планшет станет продолжением доступных iPad. Это позволит немного повысить цену последнего, а также «возродить» забытый продукт, и продолжить зарабатывать и на нём.