Huawei начнет продажу своего нового смартфона Honor 10 Lite 15 января

Вчера, 23:08

Суббренд Huawei Honor представит свой новый смартфон Honor 10 Lite 15 января в Нью-Дели, Индия. Компания объявила, что это устройство будет доступно исключительно на Flipkart.

Страница устройства для этого в настоящее время находится на Flipkart, предоставляя пользователям несколько изображений и его основные характеристики. Ожидается, что компания выпустит смартфон в трех цветовых вариантах - Sky Blue, Valley White и Magic Night Black.

Напомним, что Honor 10 Lite был впервые запущен на внутреннем рынке в Китае еще в ноябре прошлого года. Сейчас же смартфон начинает продаваться на других рынках в мире. Устройство было представлено в трех вариантах ОЗУ / внутренней памяти: 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ внутренней памяти, 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ внутренней памяти и 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ внутренней памяти по цене 1399 юаней (примерно 14 150 руб.), 1 699 юаней (примерно 17 200 руб.) и 1 899 юаней (примерно 19 200 руб.) соответственно,

Honor 10 Lite оснащен 6,21-дюймовым Full HD + дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Он работает на собственном процессоре HiSilicon Kirin 710 в сочетании с графическим процессором ARM Mali-G51 MP4.

Смартфон поставляется с 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 512 ГБ с помощью карты microSD. Он работает Google Android 9.0 Pie с собственной оболочкой компании EMUI 9.0.1 сверху. Все это обеспечивается несъемным аккумулятором емкостью в 3400 мАч.

Устройство оснащено двойной камерой на задней панели, состоящей из 13-мегапиксельного первичного датчика в паре с 2-мегапиксельным вторичным датчиком. На передней панели он имеет датчик 24MP с диафрагмой f / 2.0.

Продажи Honor 10 Lite в Украине стартовали перед самым Новым годом. Значит, начало продаж телефона в России – тоже не за горами.