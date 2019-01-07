Apple оставит «монобровь» в следующих iPhone – инсайдер

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Главный антитренд от купертинского техногиганта останется в его смартфонах ещё минимум на год.

Инсайдер Ice Universe поделился данными о планах Apple на следующие два года. Как сообщает источник, разработчики не рассматривают идею избавления от «моноброви», которая мозолит глаз покупателям уже пару лет. Что очень странно, поскольку львиная доля таких же крупных компаний склонны как-либо менять дизайн своих продуктов по истечению двухлетнего периода. Инсайдер говорит, что Apple оставит непривлекательную деталь до 2020 года, но и после установленного срока чётких планов об изменении внешнего вида iPhone у разработчиков нет.