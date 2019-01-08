Компьютеры Apple получат вырез в экране – MacBook станут безрамочными по типу iPhone X

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Ноутбуки могут обзавестись системой распознавания лица Face ID и датчиками TrueDepth. В гонке за тонкими рамками компании придётся добавлять или дополнительную панель над экраном, или же полностью от них отказаться.

Компания ASUS в рамках выставки CES 2019 представила новый ультрабезрамочный ноутбук, который стал в своём роде небольшой революцией. Речь идёт о ZenBook S13. По словам представителей компании, инженерам удалось добиться невиданного раньше соотношения площади экрана к корпусу – 97%.

К такому эффекту компания пришла, вмонтировав камеру с микрофоном в небольшой панели над экраном ZenBook S13. Благодаря этому и тонким рамкам устройство получилось действительно почти безрамочным.

Будущую тенденцию к минимализму на CES 2019 показала и компания Acer, представив ноутбук Swift 7. Этот компьютер получился настолько лёгким и компактным, что масса составляет всего 890 граммов. Рамки же имеют толщину менее 10 миллиметров. Что касается камеры, но инженеры Acer решили не делать над экраном никаких панелей. Её спрятали в небольшую кнопку под дисплеем, нажатие на которую и высвобождает камеру. Это сделало из Swift 7 также почти безрамочное устройство. На фоне новостей о «революции» в мире ультратонких ноутбуков появляется вопрос, а как же поступят в Apple?

Аналитики считают, что MacBook станут безрамочными по типу iPhone X. Это означает, что компьютеры Apple возможно получат вырез в экране с камерами и датчиками технологии для распознавания лица TrueDepth. По словам специалистов, MacBook могут получить систему Face ID, ведь подобные технологии уже давно реализованы в компьютерах Windows 10.

В это же время остаётся непонятным, как далеко могут зайти в Apple, решив опередить конкурентов из Acer и ASUS в гонке за тонкими рамками. Возможно, что это будет панель, как в ZenBook S13, считают аналитики, но инженеры могут пойти и другим путём, сделав небольшой вырез в самом экране.

Эксперты отмечают, что ещё один путь развития ноутбуков Apple – это расположение системы Face ID по типу iPad Pro. Возможно, что верхняя панель MacBook всё же останется довольно толстой для датчиков, а упор будет делаться именно на боковые рамки. Как бы то ни было, в Apple умеют удивлять, и решение может быть очень неожиданным.