Apple объяснила, почему корпус некоторых iPad Pro может гнуться

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Компания утверждает, что корпус некоторых новых планшетов iPad Pro может гнуться из-за определённых особенностей сборки и только у гаджетов с модулем LTE.

После нескольких жалоб пользователей компания Apple решила объяснить, что небольшая деформация корпуса у новых iPad Pro может встречаться, но браком она не считается. И таким образом никак не влияет на работу гаджета. Но пользователи остаются недовольны и заявляют что гаджет может быть приобретён ровным, а погнуться спустя несколько недель.

Подобная деформация может встречаться только у планшетов с LTE модулем. Происходит это из-за того, что обновлён дизайн гаджета, теперь корпус имеет плоские грани. А также из-за изменения технологии производства, сейчас элементы корпуса используют в качестве антенн и крепятся они методом «совместного литья». Поэтому незначительная деформация возможна.

Apple заявила что гарантийному обмену подлежат только планшеты с изгибом более 0,4 мм, изгиб менее этого считается нормой, а гаджет обмену и возврату не подлежит.