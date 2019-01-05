Разработчики Google планируют запустить складной смартфон от Pixel

Сегодня, 14:59

Google прекратит производство смартфонов из-за новинки от Pixel.





Совсем недавно о презентации складных телефонов говорили в компании Samsung, однако, разработчики Google не планируют отставать. По данным сотрудников компании, Google уже готовится к выпуску складного смартфона на рынки продаж. Однако, компания не планирует создание отдельной серии новой модели, как презентует это конкуренты. По словам экспертов, запуск модели планируется под существующей линейкой Pixel. Американская компания также готовится остановить производство старых моделей, открыв просторы рынка складной версии смартфона. Однако, насладиться новым девайсом пользователи смогут не так скоро, поскольку компания занята разработкой обновлениями операционной системы Android Pie для смартфонов Samsung. Напомним, о выпуске складных телефонов в 2019 году уже заявили производители компании LG и и Huawei, а заявку на патент сделали представители Applе.